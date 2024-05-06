Украинские дроны атаковали две «ГАЗели» в Белгородской области — 35 человек пострадали, 6 погибли

Дроны ВСУ атаковали в Белгородской области две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, а также один легковой автомобиль.
В результате взрыва шесть человек погибли на месте, 35 получили ранения, в том числе двое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, один из мужчин находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости.
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