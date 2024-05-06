Компанию кабанов заметили у Лахта Центра — видео

В Петербурге у «Лахта Центра» заметили довольно необычную компанию — несколько кабанов прогулялись на стройплощадке у флагштока рядом с башней.
Они побродили немного по стройплощадке, а затем вернулись обратно в воду. Биолог Павел Глазков считает, что кабанам примерно около года. Их мать, скорее всего, сейчас занята новым приплодом, поэтому отгоняет от себя старших детенышей. Видимо, «подростки» решили использовать такую возможность и сбежать в настоящее взрослое путешествие.
Видео: vk.com/lakhtacenter
Биолог предположил, что кабаны живут в заказнике «Северное побережье Невской губы», который находится недалеко от башни.
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