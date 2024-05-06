Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Автор: Гузель Галимова
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный раздел на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе пару.

С соответствующим предложением он обратился к министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву, сообщает RT.

Он отметил, что за последние годы зарубежные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за санкций, но онлайн-знакомства по-прежнему популярны в стране. Спрос будет, подчеркнул Милонов.

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