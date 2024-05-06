Аналитики назвали самые подешевевшие автомобили апреля

Эксперты фиксируют падение цен на машины третий месяц подряд.

Согласно данным аналитиков сервиса «Авто.ру Оценка», в России третий месяц подряд наблюдается снижение стоимости подержанных автомобилей. В апреле средняя цена на них опустилась до 2,07 млн рублей. В то же время цены на новые машины выросли на 2,5% — до 3,63 млн рублей.

Среди новых автомобилей сильнее всего в апреле подешевел Chery Arrizo 8 — на 9,1%, до 3,1 млн рублей. Также в стоимости упали Voyah Free (-8,5%, 6,3 млн рублей), Hongqi HS5 (-7%, 4,6 млн рублей) и Москвич 3 (-4,4%, 2 млн рублей).

На рынке подержанных авто наибольшее снижение цен показали Range Rover Velar (-4%, 5,1 млн рублей) и Range Rover 3-го поколения (-3,5%, 2,3 млн рублей). Кроме того, подешевели седан BMW 7er 2019-2022 годов (-3%), Skoda Yeti (-3,4%), УАЗ «Патриот» (-3%) и Lada Largus (-2,3%).