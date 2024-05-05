Бразильские автоэксперты оценили российский внедорожник от Lada

Специалисты отметили надежность российского автомобиля.

Автоэксперты бразильского портала motor1.uol.com.br похвалили внедорожник Lada Niva в версии пикап. Журналисты считают, что российский автомобиль станет интересным предложением.

Наличие технологий, возможностей подключения и удобств практически равно нулю <…> У автомобиля другая цель: обеспечить долговечность, надежность и устойчивость при минимально возможных затратах, — пишут автоэксперты.