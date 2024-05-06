В Госдуме хотят повысить штрафы для коммунальных служб за отключение ЖКУ

Нынешние штрафы не менялись с 2007 года, отметили авторы законопроекта.

Госдума приняла во II чтении закон, повышающий штрафы для коммунальных компаний за отключение электроэнергии, воды и отопления. Размер денежной санкции предлагается увеличить до 100 тысяч рублей.

Согласно поправкам, за первое нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами организации будут штрафоваться на 30-50 тысяч рублей, а должностные лица — на 5-10 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы для компаний могут составить уже 50-100 тысяч рублей, а для должностных лиц — 10-30 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за такие нарушения как юридические лица.