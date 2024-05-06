В России создадут открытый реестр должников по алиментам

Соответствующий законопроект принят Госдумой.

Государственная Дума РФ 6 мая приняла закон о создании реестра должников по алиментам. В электронную базу хотят добавлять злостных неплательщиков, а уведомления о включении в «черный список» им будут присылаться в течение суток.

При этом информация о задолженности гражданина будет в открытом доступе. Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, главная цель закона — защитить интересы детей.