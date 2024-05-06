Закон, запрещающий демонстрацию этой символики, был принят в республике в прошлом году.

В Молдавии в преддверии 9 мая местным жителям стали приходить штрафы за ношение георгиевских лент и символов Z и V. Глава координационного комитета республики «Победа» Алексей Петрович призвал соотечественников не оплачивать эти штрафы, поскольку так люди признают себя виновными в экстремизме.

Призываю не совершать опрометчивых гордых поступков и не спешить оплачивать протоколы. Во-первых, оплачивая их, вы признаете себя виновными в экстремизме. Во-вторых, создаете прецедентную базу для властей, помогая им создавать миф о «блестящей» работе полиции. Ну и, наконец, в-третьих, вы напрямую спонсируете режим из собственного кармана, — цитирует политика РИА Новости.