Перминов: учения РФ с использованием нестратегического ядерного оружия сигнал Западу

Автор: Анастасия Щербакова
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Сенатор считает, что планируемые Россией военные маневры вполне закономерная реакция на фоне провокаций западных стран, все чаще пугающих нашу страну вводом войск на территорию Украины.

Генеральный штаб РФ начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. В ходе маневров также будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В беседе с Ivbg.ru сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что будущие учения позволят не только привести в готовность военные соединения, но и станут сигналом для стран Запада, которые все чаще говорят об отправке своих войск на Украину. Политик отмечает, что союзники Киева, судя по всему, не дают себе отчета, делая громкие заявления, и только создают дополнительную напряженность.

Очевидно, что такой шаг кардинально изменит ситуацию не только в зоне СВО, но и на континенте в целом. Наш Президент еще в феврале 2022 года предупреждал горячие головы, что ответ России будет незамедлительным и приведет к катастрофическим последствиям для них. Мы готовы к любому развитию событий.

 

Вероятно, некоторые политики забыли об этих словах или стали считать их обычной риторикой. Анонсированные учения как раз и призваны напомнить Западу о том, что они по-прежнему в силе. Общество в США и государствах ЕС должно четко понимать, что их ослепленные навязчивыми грезами о своем величии лидеры неприкрыто готовятся сделать шаг к третьей мировой войне. Именно их безответственные заявления и действия ежедневно приближают мир к опасной черте, — заявил Перминов.

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