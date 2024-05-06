Перминов: учения РФ с использованием нестратегического ядерного оружия сигнал Западу

Сенатор считает, что планируемые Россией военные маневры вполне закономерная реакция на фоне провокаций западных стран, все чаще пугающих нашу страну вводом войск на территорию Украины.

Генеральный штаб РФ начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. В ходе маневров также будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В беседе с Ivbg.ru сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что будущие учения позволят не только привести в готовность военные соединения, но и станут сигналом для стран Запада, которые все чаще говорят об отправке своих войск на Украину. Политик отмечает, что союзники Киева, судя по всему, не дают себе отчета, делая громкие заявления, и только создают дополнительную напряженность.

Очевидно, что такой шаг кардинально изменит ситуацию не только в зоне СВО, но и на континенте в целом. Наш Президент еще в феврале 2022 года предупреждал горячие головы, что ответ России будет незамедлительным и приведет к катастрофическим последствиям для них. Мы готовы к любому развитию событий. Вероятно, некоторые политики забыли об этих словах или стали считать их обычной риторикой. Анонсированные учения как раз и призваны напомнить Западу о том, что они по-прежнему в силе. Общество в США и государствах ЕС должно четко понимать, что их ослепленные навязчивыми грезами о своем величии лидеры неприкрыто готовятся сделать шаг к третьей мировой войне. Именно их безответственные заявления и действия ежедневно приближают мир к опасной черте, — заявил Перминов.