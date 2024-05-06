Жителей Ленобласти приглашают принять участие в новых форматах акции «Бессмертный полк»

В преддверии Дня Победы запущены новые форматы участия в акции: портреты героев-победителей можно разместить практически повсюду.

Бессмертный полк — акция памяти об участниках Великой Отечественной войны в этом году проходит с 1 по 12 мая. Вы можете присоединиться к ней в удобных вам форматах.

Один из них новых форматов — «Портрет героя на одежде». Можно нанести на одежду портреты с именами героев, сфотографироваться и выложить фото в социальных сетях с хештегом #нашБессмертный полк. Кроме того, фото можно разместить на разных видах транспорта. Кроме портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла ленинградцем предлагают разместить портреты погибших участников СВО. Оформить портрет героя можно с помощью конструктора на сайте.

Накануне 9 мая ленинградцам также предлагается заменить свой аватар в социальной сети на портрет героя семьи. Напомним, традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Празднично оформить портрет своего героя можно в специальном онлайн-конструкторе на официальном сайте движения «Бессмертный полк России».

9 мая с 8:10 утра на телеканале ЛенТВ24 будет идти трансляция «Бессмертный полк онлайн». Также ее можно будет увидеть в социальных сетях холдинга.