В МВД РФ предупредили об очередной уловке мошенников

Аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в социальных сетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях.
Как предупредили в ведомстве, злоумышленники убеждают девушек оплатить лишь аренду фотостудии.
Затем мошенники отправляют жертвам ссылки на сайты «проверенных студий». Там моделям предлагают выбрать время и дату съемки, оплатить аренду, а также дополнительные услуги стилиста и реквизит.
После этого жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису. Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета, — отметили в МВД.
Чтобы не стать жертвой этой схемы, правоохранители рекомендуют не соглашаться на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщать свои личные данные незнакомым людям.
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