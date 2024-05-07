В МВД РФ предупредили об очередной уловке мошенников

Аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в социальных сетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях.

Как предупредили в ведомстве, злоумышленники убеждают девушек оплатить лишь аренду фотостудии.

Затем мошенники отправляют жертвам ссылки на сайты «проверенных студий». Там моделям предлагают выбрать время и дату съемки, оплатить аренду, а также дополнительные услуги стилиста и реквизит.

После этого жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису. Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета, — отметили в МВД.

Чтобы не стать жертвой этой схемы, правоохранители рекомендуют не соглашаться на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщать свои личные данные незнакомым людям.