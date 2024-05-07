Западные СМИ весь день пишут о прошедшей церемонии президента РФ. Среди них издание Daily Mail, читатели которого поддержали российского лидера.

Так, в материале газеты, посвященном церемонии вступления Владимира Путина на должность президента РФ, британцы выражают восхищение российским лидером и страной, которую он возглавил.

Он стоит на страже своей страны и ее народа, а не чужого кармана, как большинство западных режимов. Готов поспорить, что многие на этих саммитах благоговеют перед Путиным, хотя и не признают этого публично, — пишет один из читателей Daily Mail

Проблема Запада в том, что из-за своей неоколониальной чванливости и высокомерия он нажил себе врага в лице России. И теперь он тонет в бессильной ненависти и злобе, наблюдая, как Россия процветает, несмотря на навязанную ей войну. Рост ВВП в России намного выше, чем на Западе. Россия уже является пятой экономикой в мире, и это только начало, — комментирует инаугурацию Путина другой пользователь.

Приятно видеть сильную, законную победу на выборах, — добавил другой британец.