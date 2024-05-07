Специалист по безопасности рассказал, зачем мошенникам взломанные Госуслуги россиян. И как защитить аккаунт

Что нужно мошенникам от ваших аккаунтов в Госуслугах, и как себя обезопасить, агентству «Прайм» рассказал аналитик по информационной безопасности Андрей Шабалин.
Профиль агрегирует в себе конфиденциальную информацию о его пользователях. Попав в аккаунт, мошенники могут украсть деньги со счетов, набрать на чужое имя кредитов, использовать личные данные в аферах.
Допустившие утечки сервисы могут быть не связаны с Госуслугами. Например, злоумышленникам не составляет труда связать украденный номер телефона с раскрытым паролем.
Для каждого отдельного сервиса нужно иметь уникальный пароль. Если запомнить их нельзя, следует использовать менеджеры паролей. Но их тоже придется защищать.
Использование официального приложения минимизирует риски кражи учетных данных. Ссылку на него можно найти на веб-версии портала.