Специалист по безопасности рассказал, зачем мошенникам взломанные Госуслуги россиян. И как защитить аккаунт

Что нужно мошенникам от ваших аккаунтов в Госуслугах, и как себя обезопасить, агентству «Прайм» рассказал аналитик по информационной безопасности Андрей Шабалин.

Профиль агрегирует в себе конфиденциальную информацию о его пользователях. Попав в аккаунт, мошенники могут украсть деньги со счетов, набрать на чужое имя кредитов, использовать личные данные в аферах.

«Самый первый и наиболее эффективный способ [защитить профиль] – включить многофакторную аутентификацию в настройках аккаунта. Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит вашу запись, если она окажется в открытом доступе», – сказал Андрей Шабалин

Допустившие утечки сервисы могут быть не связаны с Госуслугами. Например, злоумышленникам не составляет труда связать украденный номер телефона с раскрытым паролем.

«Поэтому используйте только уникальный пароль для входа в Госуслуги», – подчеркнул Андрей Шабалин

Для каждого отдельного сервиса нужно иметь уникальный пароль. Если запомнить их нельзя, следует использовать менеджеры паролей. Но их тоже придется защищать.

«Хорошая практика по повышению уровня защищенности учетной записи – регулярное обновление пароля. Достаточно делать это раз в 6-12 месяцев», – посоветовал Андрей Шабалин

Использование официального приложения минимизирует риски кражи учетных данных. Ссылку на него можно найти на веб-версии портала.