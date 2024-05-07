Малышева назвала необычный способ снизить вред от жареного на углях мяса

По словам врача, уменьшить вред блюда поможет пиво.
Ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева и гость программы, кардиолог Герман Гандельман, советуют россиянам использовать в качестве маринада к шашлыку пиво. По словам экспертов, напиток помогает снизить количество канцерогенов в жареном мясе.
Малышева предупредила, что во время жарки мяса образуются канцерогенные вещества, которые могут вызывать рак. Чтобы снизить их концентрацию, Гандельман посоветовал мариновать шашлык в пиве.
Специалисты утверждают, что напиток уменьшают количество канцерогенов на 80%, в то время как маринад из вина снижает их содержание на 40%.
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