Малышева назвала необычный способ снизить вред от жареного на углях мяса

По словам врача, уменьшить вред блюда поможет пиво.

Ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева и гость программы, кардиолог Герман Гандельман, советуют россиянам использовать в качестве маринада к шашлыку пиво. По словам экспертов, напиток помогает снизить количество канцерогенов в жареном мясе.

Малышева предупредила, что во время жарки мяса образуются канцерогенные вещества, которые могут вызывать рак. Чтобы снизить их концентрацию, Гандельман посоветовал мариновать шашлык в пиве.

Специалисты утверждают, что напиток уменьшают количество канцерогенов на 80%, в то время как маринад из вина снижает их содержание на 40%.