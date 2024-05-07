Эксперт назвал самые частые причины поломки кондиционера в авто после зимы

Автовладельцам рассказали, на что нужно всегда обращать внимание.

Одна из самых частых причин поломки автомобильного кондиционера — работа на износ, рассказал эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Максима Соколова в беседе с «Известиями».

Простое нахождение в перегретом салоне машины может быть небезопасно для здоровья. В таких условиях многие водители могут вообще не выключать кондиционеры в своих автомобилях, из-за чего климатическая система в прямом смысле работает на износ, — отметил собеседник.

Кроме того, весной и летом система охлаждения сталкивается с проблемой засорения отверстий пылью, пухом, лепестками и насекомыми.

Эксперт предупредил, что к перегреву кондиционера могут приводить поломки в деталях и механизмах, в частности, повреждения компрессора. Это, в свою очередь, может вызвать перегрев двигателя автомобиля.