Путин поручил обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 «квадратов» на человека

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году.

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Фото: Kremlin.ru

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году», — говорится в подписанном указе, который опубликован на сайте Кремля.

Путин также поручил к 2030 году обновить жилищный фонд минимум на 20% (по сравнению с 2019 годом). Кроме того, президент поставил задачу сокращать число непригодных для проживания домов, повышать доступность жилья в новостройках, а также улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году.

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