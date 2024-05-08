Ушел в отставку глава администрации Лодейнопольского района

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 7 мая, глава администрации Лодейнопольского района Ленобласти Илья Дмитренко ушел в отставку.

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Фото: пресс-служба администрации Лодейнопольского района

Распоряжение об увольнении было подписано главой муниципального образования «Лодейнопольский район Ленинградской области» Сергеем Барановым еще 30 апреля. Исполняющим обязанности назначен Владимир Рассадин.

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