Ушел в отставку глава администрации Лодейнопольского района

Во вторник, 7 мая, глава администрации Лодейнопольского района Ленобласти Илья Дмитренко ушел в отставку.
Распоряжение об увольнении было подписано главой муниципального образования «Лодейнопольский район Ленинградской области» Сергеем Барановым еще 30 апреля. Исполняющим обязанности назначен Владимир Рассадин.
Вам будет интересно
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предлагает отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах на дачных участках и...
07.05.2024 108