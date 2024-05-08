Двое жителей Кингисеппского района подрались и легли спать. Но проснулся один

В ночь на 7 мая в деревне Сала Кингисеппского района двое мужчин распивали спиртное. Возник конфликт, 55-летний хозяин дома избил 40-летнего гостя. После драки мужчины легли спать.

Около 12:30 хозяин дома проснулся и обнаружил, что его собутыльник не дышит. Мужчина сразу вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили повреждения на лице и голове умершего.

Нетрезвого хозяина дома задержали. Решается вопрос об уголовном деле. Труп направлен в морг для установления причины смерти.