Локомотив протаранил грузовик на железнодорожном переезде станции Автово

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде станции Автово в Петербурге.
Как сообщили в ведомстве, предварительно, поздно вечером 7 мая грузовик выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Пострадавших и схода подвижного состава нет. На расписание других поездов ДТП не отразилось.
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03.05.2024 304