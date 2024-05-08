Локомотив протаранил грузовик на железнодорожном переезде станции Автово

Автор: Гузель Галимова
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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде станции Автово в Петербурге.

Как сообщили в ведомстве, предварительно, поздно вечером 7 мая грузовик выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Снимок экрана 2024-05-08 в 13.38.57
Фото: СЗТП

Пострадавших и схода подвижного состава нет. На расписание других поездов ДТП не отразилось.

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03.05.2024 304
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