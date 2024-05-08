Новые iPad в России будут продавать по цене хорошей подержанной машины

Стоимость гаджета составит порядка полумиллиона рублей.

Первые партии новых iPad Air и Pro должны появиться в российских интернет-магазинах уже 14 мая, в день их мирового релиза.

При этом стоимость гаджетов может быть очень высокой — до 500 тысяч рублей в первый день продаж. Однако, по словам собеседника «Известий«, цена будет постепенно снижаться: до 300-350 тысяч рублей на второй-третий день, затем до 200 тысяч и ниже.