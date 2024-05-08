Банки хотят обязать спрашивать у родных заемщика разрешение на оформление кредита

Соответствующий законопроект подготовила Госдума.

В России могут обязать банки получать разрешение у родных заемщика на оформление кредита. То же касается крупных денежных переводов. Такой законопроект, подготовленный Госдумой, уже получил одобрение ЦБ и правительства, передают «Известия».

Изменения планируются внести в закон «О банках и банковской деятельности». Финансовые организации будут обязаны предоставить клиентам возможность оформить доверенность на третьих лиц, которые затем будут одобрять или отклонять денежные операции.

При этом пока не определен конкретный порог суммы, по которой будет приниматься решение доверенным лицом. Известно, что оно не будет иметь доступа к деньгам «подопечного». Также может быть предусмотрена процедура отзыва доверенности, чтобы исключить риски злоупотребления.