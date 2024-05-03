Банки будут следить за россиянами, скупающими золото, по указанию ЦБ

В частности, регулятор интересуют граждане, приобретающие слитки драгметалла для последующих незаконных операций.

ЦБ РФ выпустил методические рекомендации для банков, согласно которым финансовые организации теперь должны пристально следить за клиентами, активно скупающими золотые слитки. Необходимо это для противодействия незаконным схемам с драгметаллом.

В частности, следить будут за гражданами, которые регулярно покупают золото именно в виде слитков, продает их и покупает гораздо больше. Также в перечне клиенты банков, кто приобретает драгметалл на средства, недавно поступившие на счет, и те, кто не хранит слитки в банках либо делает это краткосрочно.