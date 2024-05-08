В Петербурге и Ленобласти выросло число заявок на поиски детей и пенсионеров: статистика «Лиза Алерт» за апрель

При этом общее количество заявок, поступивших волонтерам за минувший месяц, снизилось.

Поисковый отряд «Лиза Алерт Питер» представил статистику за апрель. Всего в сводку за прошлый месяц попали 294 заявок, что в целом меньше, чем за март. Однако число сообщений о пропаже детей и пожилых было больше.

В целом в апреле заявок на поиск людей в Петербурге и Ленинградской области поступило немного меньше, чем в марте. Зато срочных поисков было больше. Срочных – значит, речь шла о несовершеннолетних, пожилых или же о заблудившихся в лесу. Да, сезон в этом году начался раньше обычного. Шесть лесных поисков – слишком много для апреля. И первая неделя мая красноречиво демонстрирует, что стоит готовиться к серьёзной нагрузке, — рассказали волонтеры.