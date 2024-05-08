Опытный садовод рассказала, как спасти саженцы на даче от заморозков и снега

Эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил.

Снег и заморозки — серьезная угроза саженцам, только недавно оказавшимся в земле. Чтобы труды на даче не пошли насмарку из-за непогоды, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова советует предпринять ряд действий на своей участке.

Для растений, высаженных в парник, необходимо установить дуги высотой до 15 см и закрепить на них лутрасил — специальный синтетический материал, который не пропустит холод. Такая же защита подойдет и для цветов, отметила эксперт в беседе с «М24».

Для тепличных томатов, перцев и баклажанов Воронова рекомендует использовать двойной слой лутрасила плотностью 60 граммов. Если растения не в парнике, на дуги кладут лутрасил и сверху накрывают пленкой.

Если специальных материалов нет, можно использовать табуретки и старые одеяла. Перед утеплением важно хорошо пролить растения холодной водой, чтобы создать «туманную завесу», которая защитит их от холода.

Эксперт объясняет, что при заморозках вода под настилом начинает превращаться в пар, повышая температуру вокруг растений. Также ледяная корочка на листьях и цветах может их защитить.

Можно также использовать пятилитровые пластиковые емкости с горячей водой, но этот способ подходит только для растений в парнике. Воронова отмечает, что если температура опустится ниже 10 градусов, растения могут погибнуть даже под укрытием. Лучше высаживать рассаду в грунт после 15 мая.