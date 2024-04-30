Эксперт рассказал, как при помощи чулка избавить участок от борщевика

Опытный садовод предложил оригинальный метод борьбы с сорняком.

Избавиться от борщевика на участке можно, предотвратив распространение его семян. Об этом рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Специалист отметил, что борщевик имеет определенные биологические особенности. Растение естественным образом погибает на второй год, как только рассеивает созревшие семена.

В первый год борщевик образует прикорневую розетку из нескольких листьев, а на второй год выпускает высокую стрелку с соцветием. Сначала там появляются цветы, а затем завязываются семена. Чтобы предотвратить их распространение, нужно надеть на соцветие старый чулок. После созревания семян срезаем соцветие и сжигаем его. Сам куст при этом погибнет, завершив свой двухлетний жизненный цикл.

Если скосить борщевик или срезать его соцветие до окончания двухлетнего цикла, то в следующем году растение снова вырастет на том же месте из того же корня, — предупредил Туманов.