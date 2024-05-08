Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что они хотят стать первой страной, которая официально пошлет свои войска воевать с Россией. У литовских солдат будет «учебная миссия», но Киев пока не просил о такой помощи.

О том, последуют ли после этих разговоров реальные действия, рассказал Общей газете Ленинградской области сенатор РФ от 47-го региона Сергей Перминов.

«Желание Литвы стать первым государством, которое поставит под удар свои регулярные войска, показывает абсолютное отсутствие понимания рисков подобной эскалации ее политическим руководством. Попытки прикрыть их отправку тренировочной миссией не могут ввести никого в заблуждение относительно их истинной цели пребывания на Украине», – сказал Сергей Перминов

По словам сенатора, места расположения литовских солдат будут подвержены ударам, как это происходит с военной инфраструктурой на подконтрольной Киеву территории. Относительно целей, находящихся за пределами Украины, решение будет приниматься политическим и военным руководством России с учетом контекстов действий и стратегической ситуации.