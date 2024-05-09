Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы

Александр Дрозденко поздравил ветеранов и жителей Ленинградской области с Днем Победы. Губернатор подчеркнул, что этот праздник останется самым главным и самым дорогим для каждой семьи в России.

«В нём – наша искренняя, одна на всех радость, в нём – гордость за предков, сумевших своим мужеством, героизмом, своей жизнью в далёком 1945 году изгнать врага с родной земли, отвоевать для будущих поколений счастье свободно жить», – отметил Александр Дрозденко

В этот торжественный день глава региона обратился к воинам, которые принимают участие в спецоперации и прямо сейчас находятся на передовой.

«Мы гордимся вами и уверены – Победа, как и 79 лет назад, будет за нами!», – заявил Александр Дрозденко

Также губернатор поблагодарил ленинградских ветеранов за тот великий подвиг, что они совершили.