Чемпион России по футболу арестован в Бразилии

Чемпиона России по футболу в составе ЦСКА 37-летнего Жо арестовали в Бразилии. Об этом сообщает BrasilEdition. По информации источника, спортсмена арестовали 6 мая за неуплату алиментов.

«Этот долг будет выплачен, и мы надеемся, что он будет освобожден», – заявил адвокат Артур Эугенио Матиас

Жо защищал цвета ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе армейцев он стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за столичную команду бразилец провел 77 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.