Дождь и до +10 °C максимум – погода в Ленобласти на 10 мая

На территории Ленинградской области 10 мая температура воздуха ночью составит -5…+3 °C. Днем +5…+10 °C.
Утром и днем, начиная с западных районов, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, 3-8 м/с, днем западный, северо-западный, 7-12 м/с.
На 11 мая ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом и порывы ветра 15-17 м/с.
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