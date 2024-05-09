Кириши присоединились к акции «Стена Памяти»  

Автор: Сергей Агутин
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Всероссийская акция «Стена Памяти» прошла в Киришах. Местные жители почтили память героев, павших при защите Родины в период Великой Отечественной войны.

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Фото: администрация Киришского района

«Стена памяти» – один из форматов всероссийской акции «Бессмертный полк». С ее помощью все желающие могут выразить благодарность защитникам за мирное небо.

В память о погибших ленинградцы возложили цветы к «Стене памяти».

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