Кириши присоединились к акции «Стена Памяти»  

Всероссийская акция «Стена Памяти» прошла в Киришах. Местные жители почтили память героев, павших при защите Родины в период Великой Отечественной войны.
«Стена памяти» – один из форматов всероссийской акции «Бессмертный полк». С ее помощью все желающие могут выразить благодарность защитникам за мирное небо.
В память о погибших ленинградцы возложили цветы к «Стене памяти».
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