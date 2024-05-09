Посвященный Дню Победы автопробег провели в Сланцевском районе

Воинское захоронение «Северная окраина» в Сланцах стало стартовой точкой для автопробега, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Машины проедут по маршруту Сланцы — Гдов.

Организаторами автопробега выступили Совет ветеранов войны и труда, организации и индивидуальные предприниматели города. По пути водители возложат цветы к воинским мемориалам.

В Сланцах уже состоялись церемонии возложения цветов и венков. Они прошли на воинском захоронении «Скорбящий воин» и на мемориале «Северная окраина».