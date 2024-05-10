Метеозависимым приготовиться: ожидаются магнитные бури третьего уровня по пятибалльной шкале

В сторону Земли направлен двойной выброс высокоскоростной плазмы крупного размера, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Приход наиболее плотной части первого выброса ожидается вечером 10 мая. Второй выброс придет к орбите Земли в середине дня 11 мая.

Выбросы спровоцировали вспышки на Солнце. Одна из них вечером 9 мая достигла высшего балла X. Она началась в 20:23 мск, достигла максимума в 20:44 и завершилась в 21:00. Вспышке присвоен балл X1.1.

Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале.