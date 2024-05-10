Областные депутаты возложили цветы к Вечному огню в деревне Зайцево

Вчера, 9 мая, празднование Дня Победы в Ленинградской области началось с торжественного возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы ВОВ 1941-1945 годов, расположенного в деревне Гатчинского района. Церемония прошла здесь впервые и станет ежегодной, уверены депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Участие в торжественном мероприятии приняли делегации Правительства и Законодательного собрания Ленинградской области, муниципальных районов, прокуратуры и силовых структур, партии «Единая Россия», МЧС и Сбербанка. Депутатский корпус представляли Татьяна Бездетко, Владимир Бодягин, Станислав Еремеев, Ольга Ковальчук, Михаил Коломыцев, Сергей Коняев, Павел Коржавых, Сергей Мачинский, Александр Русских, Дмитрий Рытов (все – «Единая Россия») и Николай Кузьмин (КПРФ).

Перед началом мероприятия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил всех с Днем Великой Победы. Память погибших почтили минутой молчания.

«Мы с вами помним, какой ценой завоевана Победа, и как бы не пытались сегодня переписать историю, именно Советский Союз, советский народ, Красная армия внесли самый большой, главный вклад в Победу, – подчеркнул он. – Наш народ заплатил огромную цену за Победу. Мы, ленинградцы, особо это помним, потому что находимся на священной земле Ленинградской, обильно политой кровью. Враг пришёл к нам в начале июля 41 года, а ушел только в августе 44-го, да как ушёл — пинками выбили с нашей земли!»

К Вечному огню устремилась целая река людей, в том числе и детей. У многих, помимо георгиевских ленточек, были с собой фотографии воевавших родственников. На протяжении всего Дня Победы людской поток не прекращался, очередь из машин растянулась на несколько километров.

Как рассказала депутат от Гатчинского района Татьяна Бездетко, монумент посвящен всем жертвам Великой Отечественной войны, и военным, и гражданским. «Это памятник федерального значения. И сегодня он становится центральным местом поклонения не только для жителей Ленинградской области, но и всей страны. В Гатчине в период фашистской оккупации было большое количество концлагерей, в том числе детских, по сравнению с довоенным периодом осталось 10 % населения. Это говорит о том, что многие жители Гатчинского района были угнаны в Германию, расстреляны, повешены… И конечно, мы считаем очень правильным, что такой мемориал создан именно на гатчинской земле», — отметила Татьяна Бездетко.

На карте Ленинградской области появилась новая мемориальная точка, считает депутат Ольга Ковальчук. «Здорово, что в наше время есть возможность новыми точками на карте отмечать и сохранять историческую память. И в тот момент, когда в мире, к сожалению, пытаясь стереть эту память, уничтожают памятники, тем более важно открывать новые пространства, куда люди могут прийти и понять, что такое Победа и кто её ковал ценой собственной жизни, – сказала она. – Положено начало новой традиции собрания ленинградцев в День Победы в Зайцево, считаю, что ее нужно развивать, сделав мемориал местом массовых встреч, как Пискаревское кладбище».

– Этот великолепный, я бы даже сказал божественный, комплекс отражает ту реальность, которой жила наша страна в годы Великой Отечественной войны, потому что не только на фронтах, в боях, но и в концлагерях погибло очень много наших сограждан, – поделился своими впечатлениями депутат Станислав Еремеев. – Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кому выпали эти муки, но кто навсегда остался в наших сердцах. Казалось бы, это было так давно, но на самом деле – еще вчера. Для нас сегодня как никогда важно, чтобы те молодые ребята, которые стоят с нами в колоннах плечом к плечу, помнили, что все мы – носители великой отечественной истории, которая насчитывает много сотен лет, и всегда наш народ демонстрировал главное – любовь к Отечеству.

Действительно, величественный монумент со стелой высотой 47 метров в деревне Зайцево, открытый 27 января при участии президентов России и Белоруссии, стал настоящим местом притяжения для всех, кому дорога память о войне. Напомним, что с инициативой создания Мемориала в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Авторам проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, и знаковых достопримечательностей региона.

Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно — в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице.

За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.