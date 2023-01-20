Завершен макет мемориала мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Представители Российского военно-исторического общества завершили макет мемориального комплекса, который установят в Гатчинском районе Ленобласти.
Монумент посвящен мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Открытие мемориала будет приурочено к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.
«Строительство мы рассматриваем как наш долг перед памятью всех ленинградцев, погибших в годы блокады и оккупации», — заявил губернатор Александр Дрозденко.
Мемориальный комплекс возведут по поручению Владимира Путина. Работами займется Российское военно-историческое общество (РВИО).
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