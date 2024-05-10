Автобус с людьми пробил ограду и упал с моста в реку Мойку в Петербурге – видео

В Санкт-Петербурге 10 мая на набережной реки Мойки автобус после ДТП пробил ограду, упал в воду и почти полностью затонул.

По словам очевидцев, автобус № 262 двигался от Мариинского театра в сторону Васильевского острова, на крутом повороте столкнулся с каршерингом и упал с моста. В салоне находилось около 20 пассажиров.

Из упавшего в воду автобуса на момент подготовки публикации достали восемь человек. Один из них погиб, двоих пытаются реанимировать, еще пять госпитализированы.

Прокуратура и МВД проводят проверку по факту ДТП. На месте работают спасатели. Александр Беглов сообщил, что будет лично координировать помощь пострадавшим. Задержан водитель каршеринга, после столкновения с которым автобус упал в Мойку.

Момент ДТП попал на видео.

Видео: источник ivbg.ru в правоохранительных органах