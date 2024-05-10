Истлевшее тело мужчины нашли в Выборгском районе

В полицию Выборгского районе 9 мая около 14:00 сообщили о теле мужчины в поселке Первомайское.
Судя по состоянию останков, они пролежали там долго. Примерный возраст мужчины визуально установить не удалось. Точные причины смерти и данные погибшего установит экспертиза.
Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и сотрудники СК Ленобласти.
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