Истлевшее тело мужчины нашли в Выборгском районе

В полицию Выборгского районе 9 мая около 14:00 сообщили о теле мужчины в поселке Первомайское.

Судя по состоянию останков, они пролежали там долго. Примерный возраст мужчины визуально установить не удалось. Точные причины смерти и данные погибшего установит экспертиза.

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и сотрудники СК Ленобласти.