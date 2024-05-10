Житель Петербурга задержан за кражи на 8 млн рублей во Всеволожском районе

По подозрению в кражах во Всеволожском районе в квартире дома на улице Куйбышева в Санкт-Петербурге задержан 53-летний мужчина.

Поиски подозреваемого начались после того, как к правоохранителям обратился 56-летний хозяин двухэтажного дома в деревне Сярьги. Он обнаружил вскрытым сейф, из которого пропали четыре колье, 10 браслетов, ювелирный гарнитур, кольца, шесть пар сережек. Стоимость похищенного – более 8 млн рублей.

В середине апреля 30-летний хозяин коттеджа в поселке «Медное Озеро-3» рассказал полицейским, что из его дома пропали украшения стоимостью около 30 тысяч рублей.