Стали известны имена героев, первыми бросившихся в ледяную воду на спасение людей из утонувшего автобуса в Петербурге

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев назвал имена мужчин, которые первыми бросились на спасение людей из автобуса, упавшего в воду с моста в Санкт-Петербурге.

По словам депутата, мужчины работают в строительной сфере и ехали на пятничную молитву, когда стали очевидцами ДТП.

«Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович – имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге», – рассказал Бийсултан Хамзаев

Водитель автобуса компании следовал по маршруту № 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную и не справился с управлением. Автобус пробил ограду и упал в воду.