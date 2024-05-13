Жительница Петербурга отсудила у коммунальщиков почти 200 тысяч рублей за травму руки

Автор: Анастасия Щербакова
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При этом в иске фигурировала сумма в размере 400 тысяч рублей.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местной жительницы Светланы Дементьевой к Комитету по благоустройству города.

Инцидент произошел 22 сентября 2022 года, когда женщина шла по пешеходной зоне набережной канала Грибоедова. Она споткнулась об ливневую решетку, упала и получила закрытый перелом кисти руки.

Комитет по благоустройству настаивал на отказе в иске, утверждая, что решетка соответствует требованиям ГОСТа и плотно прилегает к водоотводному лотку. Однако суд назначил экспертизу, которая показала, что установка водоприемных решеток не соответствует нормам безопасности.

Эксперт пришел к выводу, что либо при установке решеток, либо при облицовке тротуара гранитными плитами были нарушены нормы безопасности.

В итоге суд взыскал с Комитета по благоустройству в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 86 тысяч рублей судебных расходов.

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13.05.2024 52
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