Испания намерена отправить на Украину танки Leopard

Министерство обороны страны определится с новым пакетом военной помощи Киеву к концу июня.

Испания планирует поставить на Украину широкий перечень вооружений, включая танки Leopard модификации 2A4, пишет РИА Новости, ссылаясь на иностранную прессу. Всего Киеву могут отправить 19 единиц бронетехники.

Кроме того, в пакет военной помощи также войдут крупнокалиберные боеприпасы, пулеметы, машины пехоты, противотанковые средств и артиллерийские гаубицы. Финальное решение будет принято 30 июня, сообщает источник.