«АвтоВАЗ» повысил цены на некоторые модели Lada

Рост цен составил до 7%.

«АвтоВАЗ» обновил цены на некоторые свои автомобили. Согласно информации на официальном сайте автоконцерна, на 4,3% подорожала модель Niva Travel, стоимость которой теперь составляет 1,25 млн рублей. Также на 6% выросла цена Niva Legend — до 881 тысяч рублей.

При этом стоимость автомобилей семейства Vesta осталась без изменений. Базовая модель Granta по-прежнему стоит 700 тыс. рублей, но цена на Granta Cross увеличилась на 7% — до 1,012 млн рублей.