Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году

Эксперты ожидают, что показатель к концу года составит почти три процента.

Согласно весеннему прогнозу Еврокомиссии, ожидается, что рост ВВП России в 2024 году составит 2,9%. Это значительно выше, чем предполагалось в осеннем прогнозе, где рост оценивался на уровне 1,6%.

Кроме того, ЕК улучшила прогноз роста ВВП страны на 2025 год — до 1,7% вместо ожидавшихся ранее 1,6%.

По оценке Еврокомиссии, в 2023 году рост экономики России составил 3,6%.

Что касается инфляции, то, согласно прогнозу ЕК, в 2024 году она ожидается на уровне 6,6%, а в 2025 году — 4,5%. В 2023 году показатель инфляции в России составлял 5,9%.