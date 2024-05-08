Россия в ближайшем будущем может обогнать Японию по росту ВВП

По итогам прошлого года Япония оказалась на 4-й строчке рейтинга.

Уже к 2030 году Россия может обогнать Японию по динамике роста ВВП. Такой прогноз озвучил и. о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов в беседе с ТАСС.

Президент задал нам расширение экономики предложения, к 2030 году выйти на четвертое место в мире, обогнав Японию, — заявил он.

Ранее стало известно, что Россия заняла пятое место по темпам роста экономики среди стран G20.