Россия в ближайшем будущем может обогнать Японию по росту ВВП

По итогам прошлого года Япония оказалась на 4-й строчке рейтинга.
Уже к 2030 году Россия может обогнать Японию по динамике роста ВВП. Такой прогноз озвучил и. о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов в беседе с ТАСС.
Президент задал нам расширение экономики предложения, к 2030 году выйти на четвертое место в мире, обогнав Японию, — заявил он.
Ранее стало известно, что Россия заняла пятое место по темпам роста экономики среди стран G20.
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