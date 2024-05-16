Три человека обратились к врачам после укусов змей в Ленобласти

Уже три человека пострадали от укусов змей в Ленинградской области.
Как сообщает пресс-служба системы-112, пострадавшим требовалась медицинская помощь.
Специалисты в очередной раз напоминают, что при встрече со змеей не старайтесь ее поймать, напугать или потрогать. Также не стоит близко подходить к холоднокровной.
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07.04.2023 1014