Три человека обратились к врачам после укусов змей в Ленобласти

Уже три человека пострадали от укусов змей в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба системы-112, пострадавшим требовалась медицинская помощь.

Специалисты в очередной раз напоминают, что при встрече со змеей не старайтесь ее поймать, напугать или потрогать. Также не стоит близко подходить к холоднокровной.