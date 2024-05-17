Путин: планов по взятию Харькова у России нет

Военная операция, проводимая на харьковском направлении, необходима для создания санитарной зоны в ответ на обстрелы, заявил президент.

В ходе официального визита в Китай президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о событиях, разворачивающихся вокруг Харькова. Глава государства заявил, что у России нет планов по взятию города. Военная операция на этом направлении проводится для создания санитарной зоны в ответ на обстрелы.

Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет, — цитирует президента РИА Новости.