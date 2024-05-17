Профессор из Греции рассказал, за что жители его страны любят Россию

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам исследователя, более половины жителей Греции поддерживают Россию.

Профессор греческого университета Димитриос Пателис заявил, что большинство жителей Греции симпатизируют России и ее народу.

По словам исследователя, греки поддерживают нашу страну по целому ряду причин. Часто это заслуги России прошлых веков. Например, в 19 веке надежды Греции на освобождение от Османской империи были связаны именно с Россией. Кроме того, греки высоко ценят огромный вклад Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне.

Пателис отметил, что, согласно данным официальных опросов общественного мнения, симпатии к России в Греции никогда не опускаются ниже 50 процентов.

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