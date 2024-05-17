Ленобласть готовит новые меры поддержки семей

О них рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области ведется работа по расширению мер поддержки семей с детьми. В частности, в регионе планируется ввести областной материнский (семейный) капитал при рождении первого и второго ребенка. Кроме того, будет установлена ежемесячная выплата на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 50% от прожиточного минимума, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Более того, специалисты комитета социальной защиты Ленобласти готовят муниципальный стандарт поддержки семей с детьми. Он охватывает семь важных направлений:

1. Обеспечение земельными участками и развитие инфраструктуры.

2. Строительство детских садов и школ.

3. Создание спортивных и детских игровых площадок.

4. Оказание адресной помощи семьям.

5. Организация досуга.

6. Поощрение за воспитание детей.

7. Сохранение семейных ценностей и традиций.

Фото: Александр Дрозденко/ Телеграм