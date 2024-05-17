Ленобласть готовит новые меры поддержки семей

Автор: Анастасия Щербакова
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О них рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области ведется работа по расширению мер поддержки семей с детьми. В частности, в регионе планируется ввести областной материнский (семейный) капитал при рождении первого и второго ребенка. Кроме того, будет установлена ежемесячная выплата на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 50% от прожиточного минимума, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Более того, специалисты комитета социальной защиты Ленобласти готовят муниципальный стандарт поддержки семей с детьми. Он охватывает семь важных направлений:

1. Обеспечение земельными участками и развитие инфраструктуры.
2. Строительство детских садов и школ.
3. Создание спортивных и детских игровых площадок.
4. Оказание адресной помощи семьям.
5. Организация досуга.
6. Поощрение за воспитание детей.
7. Сохранение семейных ценностей и традиций.

Ленобласть готовит новые меры поддержки семей меры поддержки, Ленобласть, Александр Дрозденко
Ленобласть готовит новые меры поддержки семей меры поддержки, Ленобласть, Александр Дрозденко
Ленобласть готовит новые меры поддержки семей меры поддержки, Ленобласть, Александр Дрозденко
Ленобласть готовит новые меры поддержки семей меры поддержки, Ленобласть, Александр Дрозденко
Ленобласть готовит новые меры поддержки семей меры поддержки, Ленобласть, Александр Дрозденко
Ленобласть готовит новые меры поддержки семей меры поддержки, Ленобласть, Александр Дрозденко
Фото: Александр Дрозденко/ Телеграм
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Ленобласть готовит новые меры поддержки семей меры поддержки, Ленобласть, Александр Дрозденко
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