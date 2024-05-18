Чемпионат воздушных шаров в Приозерске перенесли

Запланированный на 22-27 мая Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту не состоится.
Как рассказал президент Федерации воздухоплавательного спорта Ленинградской области Вячеслав Ананских, соревнования переносятся по причинам процедурного характера.
Напомним, в прошлом году состоялся первый чемпионат в Ленобласти по воздухоплавательному спорту. Участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей.
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16.05.2024 121