Чемпионат воздушных шаров в Приозерске перенесли

Автор: Гузель Галимова
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Запланированный на 22-27 мая Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту не состоится.

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© Администрация Ленинградской области

Как рассказал президент Федерации воздухоплавательного спорта Ленинградской области Вячеслав Ананских, соревнования переносятся по причинам процедурного характера.

Напомним, в прошлом году состоялся первый чемпионат в Ленобласти по воздухоплавательному спорту. Участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей.

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