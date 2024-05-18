В Лодейном Поле открылась выставка картин матери Василия Поленова

В Лодейнопольском историко-краеведческом музее открылась выставка музея Василия Поленова из цикла «Лики России».
На выставке представлены графические работы, созданные художницей, матерью известного русского живописца Марией Алексеевной Поленовой. Большую часть работ составляют образы крестьян и дворовых людей, написанные с костюмированных моделей.
Выставка будет открыта и в «Ночь музеев», 18 мая.
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15.05.2024 111