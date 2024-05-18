В Лодейном Поле открылась выставка картин матери Василия Поленова

Автор: Гузель Галимова
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В Лодейнопольском историко-краеведческом музее открылась выставка музея Василия Поленова из цикла «Лики России».

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Фото: lenobl.ru

На выставке представлены графические работы, созданные художницей, матерью известного русского живописца Марией Алексеевной Поленовой. Большую часть работ составляют образы крестьян и дворовых людей, написанные с костюмированных моделей.

Выставка будет открыта и в «Ночь музеев», 18 мая.

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15.05.2024 111
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