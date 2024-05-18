Спортсмен из Тихвина за сутки пробежал 219 километров

Спортсмен Андрей Депцов их Тихвина принял участие в XXXIII московском сверхмарафоне «Сутки бегом» и Чемпионате Москвы по бегу на 24 часа.

Мужчина за 24 часа пробежал 219 километров и занял третье место в возрастной группе 30-34 лет. В общем зачете Андрей занял 16-е место. Всего в забеге приняли участие более 150 сильнейших ультрамарафонцев страны.

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Для Андрея Депцова это был уже второй суточный забег. Он трудится на Тихвинском вагоностроительном заводе. Он не только спортсмен, но также донор и участник благотворительных акций.